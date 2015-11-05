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«بوتين» لـ «كاميرون»: علينا اعتماد معطيات التحقيق الرسمية بشأن كارثة سيناء

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«بوتين» لـ «كاميرون»: علينا اعتماد معطيات التحقيق الرسمية بشأن كارثة سيناء «بوتين» لـ «كاميرون»: علينا اعتماد معطيات التحقيق الرسمية بشأن كارثة سيناء

الرئيس الروسي – فلاديمير بوتين

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اتصالا هاتفيًا بحثا خلاله تبعات كارثة طائرة الركاب الروسية في .

وأفاد «الكرملين» – في بيان- أورده موقع «روسيا اليوم» الأخباري الخميس 5 نوفمبر، بأن زعيمي البلدين تبادلا الآراء حول الوضع الناجم عن تحطم الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، فيما أشار بوتين لكاميرون إلى أنه في تقييم أسباب الكارثة ينبغي الاعتماد على المعلومات الصادرة في سياق التحقيق الرسمي الجاري.

وفي تعليقه على المكالمة الهاتفية بين بوتين وكاميرون ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه ستكون لدى الزعيمين فرصة جيدة لمواصلة تبادل الآراء فيما بينهما خلال فعاليات “مجموعة العشرين الكبار” بعد أسبوع، أما الاتصالات الأخرى فستجرى عند الضرورة.

 

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