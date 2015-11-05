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الكرملين: كاميرون لم يوضح أسباب منع الرحلات لمصر فى محادثته مع بوتين

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الكرملين: كاميرون لم يوضح أسباب منع الرحلات لمصر فى محادثته مع بوتين الكرملين: كاميرون لم يوضح أسباب منع الرحلات لمصر فى محادثته مع بوتين
أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسى دميترى بيسكوف، أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون لم يوضح أسباب محددة لمنع شركات الطيران البريطانية عن السفر لمصر.

وأضاف بيسكوف وفقًا لوكالة نوفستى أن كاميرون، لسوء الحظ، لم يذكر أسباب منع الرحلات لمصر، وردًا على سؤال عما إذا كان القادة ناقشوا قضايا أمنية أخرى قال بيسكوف إنه تمت مناقشة جوانب مختلفة من القضايا، ورفض الحديث عن المزيد من التفاصيل.

يذكر أن الطائرة الروسية المنكوبة من طراز "إيرباص — 321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" تحطمت فى سيناء السبت، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى مدينة سانت بطرسبورج الروسية، وكان على متنها 217 راكبًا و7 من أفراد الطاقم ولقى الجميع مصرعهم.

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