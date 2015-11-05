تجدد الأمطار الرعدية بالإسكندرية.. والمحافظة: رفعنا 60%من المياه المتراكمة

شهدت الإسكندرية منذ قليل، هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد والبرق، و شهد كورنيش الإسكندرية والطرق الرئيسية ارتباكا مروريا.

وقالت الدكتورة سعاد الخولى، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تواصل جهودها منذ الصباح الباكر لرفع ما تبقى من مياه الأمطار المتراكمة بالشارع.

واستطردت فى تصريحات خاصة باليوم السابع ، أن المحافظة بمساعدة القوات المسلحة تمكنت من رفع 60% من المياه المتراكمة بالشوارع و جار رفع المتبقى حاليا.

وأشارت "الخولى" إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية فى الشارع منذ الصباح الباكر، لمتابعة الأزمة، وأنها حرصت على إصدار قرار بمنح اليوم أجازة لطلاب المدارس والعاملين بالجهاز الحكومى حرصا على سلامتهم فى ظل ما تتعرض له الإسكندرية من موجة الطقس السىء.

كانت الإسكندرية قد شهدت تكرار لكارثة الغرق مرة أخرى أمس مما أدى إلى تجمع المياه فى بعض مناطق الكورنيش والأنفاق وأسفل الكبارى ما تسبب فى شلل تام بالإسكندرية.