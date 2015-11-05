أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تجدد الأمطار الرعدية بالإسكندرية.. والمحافظة: رفعنا 60%من المياه المتراكمة

Google+ Print
تجدد الأمطار الرعدية بالإسكندرية.. والمحافظة: رفعنا 60%من المياه المتراكمة تجدد الأمطار الرعدية بالإسكندرية.. والمحافظة: رفعنا 60%من المياه المتراكمة
شهدت الإسكندرية منذ قليل، هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد والبرق، و شهد كورنيش الإسكندرية والطرق الرئيسية ارتباكا مروريا.

وقالت الدكتورة سعاد الخولى، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تواصل جهودها منذ الصباح الباكر لرفع ما تبقى من مياه الأمطار المتراكمة بالشارع.

واستطردت فى تصريحات خاصة باليوم السابع ، أن المحافظة بمساعدة القوات المسلحة تمكنت من رفع 60% من المياه المتراكمة بالشوارع و جار رفع المتبقى حاليا.

وأشارت "الخولى" إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية فى الشارع منذ الصباح الباكر، لمتابعة الأزمة، وأنها حرصت على إصدار قرار بمنح اليوم أجازة لطلاب المدارس والعاملين بالجهاز الحكومى حرصا على سلامتهم فى ظل ما تتعرض له الإسكندرية من موجة الطقس السىء.

كانت الإسكندرية قد شهدت تكرار لكارثة الغرق مرة أخرى أمس مما أدى إلى تجمع المياه فى بعض مناطق الكورنيش والأنفاق وأسفل الكبارى ما تسبب فى شلل تام بالإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365