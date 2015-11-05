القبض على رئيس الجالية المصرية بعد تدخله لحماية أحمد موسى من عنف الإخوان

ألقت الشرطة البريطانية القبض على صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية فى فرنسا، والذى حضر إلى لندن خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بريطانيا.

وقال المهندس رزق شحاتة، المتحدث الرسمى السابق للجالية المصرية فى باريس، إن الإعلامى أحمد موسى طلب منهم حمايته، خلال تصوير حلقة خاصة عن فعاليات الجاليات المصرية من أمام مقر الحكومة البريطانية فى "داونينج ستريت" تحسبًا لأى اعتداءات من الإخوان المتواجدين فى الناحية المقابلة.

وأشار شحاتة فى تصريحاتٍ له إلى أنه عندما هاجم أحد المنتمين للإخوان أحمد موسى ولكمه فى وجهه، تصدى له صالح فرهود، وحاول إبعاده عن موسى، وهنا تدخلت الشرطة الإنجليزية، وألقت القبض على الإخوانى المعتدى وعلى صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية فى فرنسا.

وأضاف شحاتة، أنهم يحاولون التواصل مع الشرطة الإنجليزية لإخلاء سبيل فرهود، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل حتى الآن، مشيرًا إلى أن رئيس الجالية قال للشرطة الانجليزية: "أنا فخور إنى لابس الكلابشات علشان مصر".