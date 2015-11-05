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القابضة للمطارات: مدير مطار شرم الشيخ مازال فى موقعه

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القابضة للمطارات: مدير مطار شرم الشيخ مازال فى موقعه القابضة للمطارات: مدير مطار شرم الشيخ مازال فى موقعه
أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه لم يصدر أى قرارات خاصة بإقالة الطيار عبد الوهاب على من منصبه كمدير لمطار شرم الشيخ الدولى، وأنه ما زال فى موقعه كمدير للمطار.

ونفى المصدر فى تصريحات له مساء اليوم ما نشرته المواقع الصحفية حول إقالة أو تغيير مدير مطار شرم الشيخ، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأوضح المصدر أن مطار شرم الشيخ يعمل بكامل طاقته ويستقبل الرحلات الدولية من جميع أنحاء العالم دون أى إلغاءات أو تعديلات للرحلات القادمة أو المغادرة باستثناء الرحلات البريطانية.

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