القابضة للمطارات: مدير مطار شرم الشيخ مازال فى موقعه

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه لم يصدر أى قرارات خاصة بإقالة الطيار عبد الوهاب على من منصبه كمدير لمطار شرم الشيخ الدولى، وأنه ما زال فى موقعه كمدير للمطار.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونفى المصدر فى تصريحات له مساء اليوم ما نشرته المواقع الصحفية حول إقالة أو تغيير مدير مطار شرم الشيخ، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.
وأوضح المصدر أن مطار شرم الشيخ يعمل بكامل طاقته ويستقبل الرحلات الدولية من جميع أنحاء العالم دون أى إلغاءات أو تعديلات للرحلات القادمة أو المغادرة باستثناء الرحلات البريطانية.