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قماش المخمل لأرقى إطلالاتك الشتوية!

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قماش المخمل لأرقى إطلالاتك الشتوية! قماش المخمل لأرقى إطلالاتك الشتوية!

الخميس 05-11-2015 03:46

 

تمتاز أقمشة فصل الشتاء بأنها أنيقة، وثقيلة، وفاخرة، في معظم الأحيان، على عكس أقمشة الصيف التي تكون خفيفة وحيوية. ولعل أجمل أقمشة هذا الفصل البارد المخمل، الذي لطالما ارتبط بألبسة الملوك والنبلاء. وفي هذا الموسم، قدّم مصمّمو الأزياء أجمل التصاميم وأكثرها روعة من هذا القماش.

وقد رأيناه ينتشر على منصات العروض، وعلى مختلف أنواع الملابس، من معاطف، وسراويل، وقمصان، وفساتين، وتنانير وغير ذلك....

كوني الأكثر جاذبية مع اللون الأحمر هذا الشتاء!

أما ألوانه فقد كانت كثيرة وغنية، فكان منها، الحيادي كالأسود، والرمادي، والبني، والعسلي، وكان منها العصري كالأحمر، والأزرق والأخضر.

وقد رأينا أجمل تصاميم المخمل لدى كلّ من: "فالنتينو" Valentino، "فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham، "بالمان" Balmain، "غوتشي" Gucci، "جيفنشي" Givenchy، "كلوي" Chloe، "ايميليو بوتشي" Emilio Pucci، "لانفان" Lanvin، وغيرهم

بإمكانك أن تنسّقي قطعة من المخمل كتنورة مثلاً مع قميص من الشيفون وحذاء ذي كعب عالٍ لإطلالة مسائية فاخرة، أو بإمكانك اختيار سروال من المخمل مع قميص قطنيّ وحذاء من دون كعب لإطلالة صباحيّة عمليّة.

شاهدي اختياراتنا من المخمل، مباشرة من منصّات العروض، واستوحي منها إطلالة رائعة وفاخرة لأناقتك الشتوية!

 

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