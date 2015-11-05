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مجموعة "ميثيكال جورني" الجديدة من "بياجيه"

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مجموعة "ميثيكال جورني" الجديدة من "بياجيه" مجموعة "ميثيكال جورني" الجديدة من "بياجيه"

الخميس 05-11-2015 17:01

تحتفي مجموعة "بياجيه" Piaget الجديدة للمجوهرات الفاخرة والساعات الراقية، التي حملت اسم " Secrets & Lights – A Mythical Journey by Piaget"، بالتأثيرات الضوئية الغامضة والآسرة المتولّدة من وقت خفي، أي الساعات الطويلة التي لا تحصى المكرّسة لكلّ ابتكار والتي تعكس التاريخ الطويل لطريق الحرير. الجدير بالذكر أنّ المجموعة الجديدة المستوحاة من مدينتين أسطوريّتين، هما البندقية وسمرقند، تبرق بوهج غير مسبوق وحيوية خلّاقة، مع الإشارة إلى أنّ اختيار كلّ من المكانين يعود إلى الغنى الثقافي وفنّ الحياة المدهش فيه. كما أنّهما يوفّران لورش عمل الدار وللحرفيين الاستثنائيين، المرتبطين بهذه الإبداعات التي تُبرز الإبداعات الفنية، مجالًا رائعًا للتعبير.
تعبّر أندر الأحجار الكريمة وأنقاها عن جوهر عالم المجوهرات الراقية من خلال احتلالها بروعة قلوب القطع المميّزة. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ عددًا من الحرف الفنية غير المتوقّعة استخدم لتفخيم هذه الساعات، ونذكر منها تقنية التطعيم بقشر البيض، وتقنيّة النقش Bullino، والفسيفساء الدقيقة، بحيث تجسّد عظمة العمارة والحيوانات الصحراوية.
هذه المجموعة المميّزة، المؤلّفة من 93 قطعة من المجوهرات و38 ساعة، تعبير رفيع عن الحرية الإبداعية التي تتّسم بأهمية كبيرة بالنسبة إلى الدار. ومن خلالها، فإنّ الأساليب المميزة لارتداء هذه الروائع راسخة بشكل رائع في عصرها.
ويمكن القول باختصار إنّ مجموعة "Secrets & Lights – A Mythical Journey by Piaget"، التي يغمرها شغف حرفيي الدار وتزيّنها أرقى الحرف الفنية، ترقى بالإبداع إلى مستويات غير مسبوقة.

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سيدتي