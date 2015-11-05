تعرّفي إلى مجموعات تيفاني الجديدة لموسم الخريف

تعدنا دار "تيفاني أند كو" Tiffany&Co بموسم خريف مبهر مع مجموعاتها الثلاثة الجديدة من المجوهرات

Tiffany Victoria™، وTiffany Bow، وTiffany Infinity. فقد أعادت مصممة الدار فرانشيسكا أمفيثياتروف تصوّر هذه المجموعات الأيقونية، مسلّطةً الأضواء على مواطن القوة في كلّ منها، فنحتتها في معادن ذات ألوان متآلفة تتخلّلها قطع الألماس، وابتكرت انطلاقاً منها مجوهرات جميلةً جداً سواء تزيّنت بها وحدها أو نسّقت بين قطعٍ عدة منها. وتقول أمفيثياتروف، تعليقاً على مجموعتها الجديدة: "هي مجوهرات يمكن التزيّن بها ليلاً نهاراً. انسيابية وأنيقة، يمكن تنسيقها مع بعضها البعض أو وضع كل قطعة منها على حدة لإطلالة ماسية فائقة الروعة".

تتميز مجموعة Tiffany Victoria™ الجديدة بقطع ألماس بالقصتين المستديرة والإجاصية، تمّ التنسيق بينها من حيث اللون والصفاء، ورصّعت وسط قلادات وأساور وأقراط من البلاتين تشعّ نوراً وتتوهّج كنجوم تتلألأ في السماء. فيما تستعيد مجموعة Tiffany Bow من جهتها الخيط الرقيق الذي نربطه حول إصبعنا لنتذكر أمراً ما، أو شخصاً ما جمعنا به رابط قويّ وحميم. فمن الذهب الورديّ والأبيض من عيار 18 قيراطاً، تتشكّل حلقات وعقدات جانبية على عقود ملاصقة للعنق، وأساور ملاصقة للمعصم ذات انحناءات رقيقة مرسومة بالألماس، وعلى خواتم ناعمة ومتألقة.

وأخيراً، تأتي مجموعة Tiffany Infinity لتجسّد ما يحمله رمز اللانهاية القديم من طاقة وحيوية وروابط مستمرة. تفضل أمفيثياتروف البساطة عند تعاطيها مع هذا الشكل المتوازن، فتضفي رونقاً راقياً على حناياه عند ابتكار الأساور الملاصقة للمعصم من الفضة الخالصة، والذهب من عيار 18 قيراطاً، والألماس في أسلوب عصري وانسيابي.

شاهدي مجموعات تيفاني الجديدة وأخبرينا ما رأيك بها.