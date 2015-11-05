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بالفيديو - أولى مهام ميمي عبد الرازق.. سموحة يتعادل مع إنبي في لقاء مثير

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بالفيديو - أولى مهام ميمي عبد الرازق.. سموحة يتعادل مع إنبي في لقاء مثير بالفيديو - أولى مهام ميمي عبد الرازق.. سموحة يتعادل مع إنبي في لقاء مثير

في أولى مهاجم ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة بعد إقالة محمد يوسف تعادل سموحة مع إنبي لكل فريق.

سموحة أعلن إقالة محمد يوسف من منصبه كمدير فني وتعيين ميمي عبد الرازق بشكل مؤقت.

وبأول لقاء لميمي عبد الرازق تعادل سموحة مع إنبي في لقاء الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وجاءت المباراة مثيرة على مدار الشوطين وشهدت العديد من الفرص من الجانبين.

هدف إنبي جاء عن طريق تسديدة رائعة من صلاح سليمان. بينما تعادل سموحة عبر رأسية هاني العجيزي.

وكان سموحة الأخطر في الشوط الثاني وتألق محمد عبد المنصف حارس إنبي في أكثر من لقطة حرمت الفريق السكندري من الفوز.

شاهد أهداف المباراة

ورفع سموحة رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز العاشر بينما حصد إنبي النقطة السادسة في المركز الخامس.

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فيديو اليوم السابع

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