التشكيل - متعب وأنطوي يقودا هجوم الأهلي واستبعاد رمضان صبحي

يقود الثنائي عماد متعب وجون أنطوي خط هجوم الأهلي ضد مصر المقاصة.

الأهلي يستعد لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتأخر انطلاق المباراة ربع ساعة بسبب ازدحام أدى لتأخر وصول حافلة الأهلي إلى الملعب.

وأعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الذي شهد عودة حسام عاشور في وسط الملعب بعد غياب للإصابة إلى جانب استبعاد رمضان صبحي.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : صبري رحيل، محمد نجيب، أحمد حجازي، أحمد فتحي

خط الوسط : حسام غالى، حسام عاشور، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا

خط الهجوم : جون أنطوى، عماد متعب

بينما استبعد بيسيرو الثنائي رمضان صبحي وحسين السيد. ليأتي احتياطي الأهلي على النحو التالي:

أحمد عادل عبد المنعم - باسم علي - سعد سمير - صالح جمعة - وليد سليمان - ماليك إيفونا - عمرو جمال