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صور| محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث سبل تطوير المنظومة الإعلامية‎

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صور| محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث سبل تطوير المنظومة الإعلامية‎ صور| محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث سبل تطوير المنظومة الإعلامية‎

اجتماع تطوير المنظومة الإعلامية

 

عقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا لبحث سبل تطوير المنظومة الإعلامية برئاسة الدكتورة هالة كمال نوفل، و أ.د محمد محفوظ مستشاري الإعلام بالمحافظة، وبحضور أشرف المجنون مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، وعلية سعد مدير البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج، ولفيف من أعضاء العلاقات العامة والإعلام، وأعضاء البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج.​​

وناقش الاجتماع آليات وسبل تطوير الأداء الإعلامي للوصول إلي الموطن السوهاجي بشكل أكثر فاعلية وزيادة التواصل مع المواطنين، وتوصيل المعلومة الصحيحه للرأي العام بكل شفافية ووضوح دون تحيز أو تضليل، وذلك لحمايته من الوقوع فريسة لمروجي الإشاعات والمعلومات المغلوطة بقصد أو بدون قصد، وكذلك التعريف بالمشروعات التنموية والخدمية والمشروعات الاستثمارية المقامة علي أرض المحافظة أو التي ستقام في القريب العاجل.

يذكر أن المحافظ قد أطلق مبادرة لإقامة مجالس إقليمية بالمحافظة بكافة القطاعات ” الصحة، التربية التعليم، الزراعة، .. إلخ”، ومن ضمنها إقامة مجلس إقليمي للإعلام بسوهاج، والمزمع إقامته خلال الأيام القليلة القادمة.

 

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