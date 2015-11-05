18 مليون جنيه بمشروعات تنمية واحة الداخلة وقراها بالوادي الجديد‎

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، عن ​اعتماد ​وتخصيص 18.5 مليون جنيه لتنفيذ وإقامة مشروعات تنمية واحة الداخلة وقراها.

صرح سيد محمود رئيس الوحدة الملحية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، وقال إنه سيتم تنفيذ بنود مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2015/2016؛ حيث إن خطة العام المالي الحالي، تزيد 7 مليون جنيه عن خطة العام السابق، وتشمل خطة هذا العام تنفيذ العديد من المشروعات، في مجالات رصف الطرق ودعم تقسيمات الشباب وتركيب محولات جهد منخفض وأعمدة الإنارة ومشروعات الكهرباء وتحسين البيئة، باعتمادات قدرها 6 ملايين جنية، حيث يتم شراء سيارتين لمشروع النظافة.

وأضاف سيد، أن الخطة تخصيص مليون ونصف مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات الخطة الوحدة المحلية لقرى القصر، حيث أن مشروعات الكهرباء، تتضمن تنفيذ مشروعات؛ باعتمادات قدرها 3 ملايين جنيه بالإضافة إلى تخصيص 500 جنيه لشراء الأثاث.