غياب الطلاب المكفوفين والصم منذ بداية العام الدراسي بأسوان

أكد محمد حواتي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إن أعمال الصيانة في مدارس التربية الخاصة بمدينة أسوان سوف تنتهي خلال اليومين القادمين وبعدها سوف ينتظم الطلاب المغتربين في الدراسة.

موضحا إن طلاب “الصم والبكم والمكفوفين” الذي ينتمون إلى المراكز الأخرى خارج مدينة أسوان لم يبدأ والدراسة في التربية الخاصة حتى الآن نظرا لصعوبة ذهابهم من منازلهم البعيدة إلى المدارس والعودة يوميًا، ونظرًا لعدم اكتمال أعمال الصيانة في القسم الداخلي خلال الفترة الماضية.

موضحًا إن الدراسة لم تتعطل بالنسبة للطلاب المقيمين بمدينة أسوان والذين لا يحتاجون لإقامة داخلية وهم منتظمون في الدراسة منذ بداية العام الدراسي ولكن الطلاب المغتربين هم الذين تضرروا من عدم انتهاء أعمال الصيانة.

> مشيرًا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية هي المسئولة عن أعمال الصيانة الشاملة بالقسم الداخلي بمدارس التربية الخاصة وليست مديرية التربية والتعليم.​