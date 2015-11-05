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صور | إعادة تشغيل مصنع الأسماك بأسوان بعد توقفه 15 عامًا

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صور | إعادة تشغيل مصنع الأسماك بأسوان بعد توقفه 15 عامًا صور | إعادة تشغيل مصنع الأسماك بأسوان بعد توقفه 15 عامًا

أعطى محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمصنع “- أسوان” لتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك، اليوم الأربعاء، بعد تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك بعد توقف حوالى 15 عامًا.

ويبدأ المصنع مرحلته الجديدة بتجهيز وتعبئة وتغليف 5 أطنان يوميًا، كمرحلة أولى لتصل إلى 100 طن يوميًا، وهى الطاقة الإنتاجية للمصنع، والذي يضم مجمع مصانع، منها مصنع للثلج بطاقة 100 طن، وآخر للعلف بطاقة 30 طن علف من مخلفات الأسماك.

ورافق المحافظ في تفقده للتشغيل التجريبى شيبة الحمد حسين مدير عام شركة مصر – أسوان لصيد وتصنيع الأسماك، ومدير شرطة المسطحات وبعض مشايخ الصيادين.

وشدد اللواء مصطفى يسرى على ضرورة توزيع وتسويق إنتاج المصنع سواء من أسماك الفيلية أو الأسماك الطازجة الأورجنيك، وطرحها بأسعار مخفضة عن المطروح بالأسواق المحلية، بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، من خلال منافذ الشركة على مستوى الجمهورية ومنافذ وجمعيات وزارة والجامعات المصرية.

أضاف مصطفى يسرى أن تم الاتفاق مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين بتوريد الكميات المطلوبة من الإنتاج السمكى لبحيرة ناصر بشكل يومي لضمان التشغيل المستمر والاقتصادى للمصنع، كما أن زيادة الإنتاج بالمصنع سيقابله زيادة في توفير فرص عمل للشباب حيث أن المستهدف هو تشغيل 1500 شاب في المراحل التالية لتشغيل المصنع.

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أونا

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