مايكروسوفت تستعد لإطلاق متجر تطبيقات ويندوز 10 للأعمال

كشفت شركة مايكروسوفت رسميًا عن متجر تطبيقات ويندوز 10 الموجه للأعمال Business دون تحديد موعد إطلاقه بشكل رسمي لجميع المُستخدمين.

وستتوفر داخل متجر تطبيقات الأعمال Windows Store for Business مجموعة من التطبيقات الموجهة للأعمال فقط مع وجود لوحة تحكم تسمح لمُدراء الأنظمة داخل الشركات بالتحكم بالبرامج ورخصاتها، بحيث يُمكن شراء رخصة بعض برامج الأعمال وتوزيعها على الُمستخدمين داخل الشركة.

ومن المتوقع أن يتوفر المتجر الجديد داخل الإصدار الثاني من ويندوز 10 حسبما أشارت الشائعات التي انتشرت في شهر سبتمبر من العام الجاري، حيث سيصدر الإصدار الجديد في شهر نوفمبر الجاري.

ويُعطي المتجر الجديد تحكمًا أكبر بالتطبيقات الموجودة على حواسب الموظفين وأجهزتهم الذكية، حيث يُمكن أيضًا منع تثبيت أو تحديث أي تطبيق، كما يُمكن تثبيت التطبيقات عن بُعد لضمان حماية بيانات الشركة وموظفيها.

وأكد مُتحدث باسم مايكروسوفت هذه الأخبار، حيث قال لموقع ZDNet إن الشركة تعمل بالفعل على متجر خاص بتطبيقات الأعمال، وسوف يتم توفيره بشكل تجريبي لمُشتركي برنامج Windows Insider على أن يتم إطلاقه بعد فترة لجميع المُستخدمين.

وسيتوفر متجر تطبيقات الأعمال في 21 دولة من ضمنها أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وفلندا، وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، والهند، وآيرلندا، والولايات المُتحدة الأمريكية والمملكة المُتحدة.

يُذكر أن شركة جوجل أعلنت أيضًا عن نسخة خاصة من نظام أندرويد مُوجهة للأعمال، حيث ذكرت أن أكثر من 19 ألف مؤسسة يقومون حاليًا بتجربة النسخة قبل تبنّيها بشكل رسمي داخل الشركة.