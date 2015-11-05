إزالة عدد 88 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بعدد 9 مراكز مختلفة بسوهاج‎

قامت الوحدات المحلية لمراكز جهينة، وسوهاج، وجرجا، والبلينا، والمراغة، وطهطا، والمنشاة، وأخميم، ودار السلام بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة، اسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز جهينة، وإزالة عدد 11 حالة تعدى على الأراضي الزراعية ناحية مركز سوهاج، وكذلك إزالة عدد 5 حالات تعدى علي الاراضي الزراعية ناحية مركز جرجا، وإزالة عدد 16 حالة ناحية مركز البلينا، وأيضا إزالة عدد 5 حالات ناحية المراغة، وإزالة عدد 13 حالة ناحية طهطا، وإزالة عدد 6 حالات ناحية المنشاة، وأيضا عدد 8 حالات ناحية مركز أخميم، وعدد 4 حالات ناحية دار السلام .

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج، وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .