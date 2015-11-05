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الجيش الجزائرى يدمر مخبأين يحتويان على مواد متفجرة فى ولاية البويرة

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الجيش الجزائرى يدمر مخبأين يحتويان على مواد متفجرة فى ولاية البويرة الجيش الجزائرى يدمر مخبأين يحتويان على مواد متفجرة فى ولاية البويرة

تمكنت قوة تابعة للجيش الوطنى الجزائرى بقطاع عمليات ولاية البويرة، من اكتشاف وتدمير مخبأين يحتويان على مواد متفجرة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة عمليات البحث والتمشيط تمكنت أمس قوة من اكتشاف وتدمير مخبأين بضواحى الجباحية يحتويان على مواد متفجرة ومواد غذائية وأغراض أخرى.

فى سياق متصل، أوقفت قوة تابعة لقطاع عمليات عين قزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة بالتنسيق مع أفراد حرس الحدود 11 مهربا وحجزت سيارة رباعية الدفع، كما تمكن حرس الحدود لولاية تلمسان وعناصر الدرك الوطنى بإقليم الناحية العسكرية الثانية من إيقاف ثلاث سيارت تحمل بضائع مهربة، فيما أحبطت عناصر حرس الشواطئ بولاية مستغانم محاولة هجرة غير شرعية لـ28 شخصا كانوا على متن ثلاثة قوارب.

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