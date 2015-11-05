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فتح باب التقدم لمنصب مدير مستشفى العريش العام

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فتح باب التقدم لمنصب مدير مستشفى العريش العام فتح باب التقدم لمنصب مدير مستشفى العريش العام
أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير مستشفى العريش العام بين العاملين بها.

وأوضح بيان صادر عن المديرية اليوم شروط التقدم لشغل الوظيفة وهى أن يكون حاصلاً على بكالوريوس الطب والجراحة على الأقل، وشاغلاً للدرجة الأولى من المجموعة النوعية لوظائف الطب البشرى أو شاغلا للدرجة الثانية بذات المجموعة، ولديه القدرة على القيادة والتوجيه وتقديم الحلول للمشاكل وتطوير العمل بالمستشفى، وحاصلاً على دراسات علمية أو دورات فى إدارة المستشفيات والجودة ومكافحة العدوى، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلى، وألا يكون قد وقع عليه جزاءات تأديبية أو جزاءات عن طريق المحكمة التأديبية فى خلال المدد القانونية وألا يكون الجزاء قد تم محوه، وتقارير الكفاية عن آخر عامين بمرتبة ممتاز.

وأشار البيان أنه على من يرغب من الأطباء البشريين القيام بالعمل مديرًا لمستشفى العريش العام عليه التقدم بطلبه إلى إدارة الموارد البشرية بالمديرية (شئون عاملين) مرفق به السيرة الذاتية موضحًا بها كل الأعمال السابق تكليفه بها والدراسات العلمية والدورات التدريبية التى حصل عليها مدعمًا ذلك بالمستندات وكذلك بيان حالة وظيفية وذلك خلال أسبوعين اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 4/11/2015.
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