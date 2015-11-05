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محافظ كفر الشيخ: إعلان الطوارئ وغرفة عمليات لمتابعة آثار الأمطار

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محافظ كفر الشيخ: إعلان الطوارئ وغرفة عمليات لمتابعة آثار الأمطار محافظ كفر الشيخ: إعلان الطوارئ وغرفة عمليات لمتابعة آثار الأمطار
أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ لـ"اليوم السابع" أنه شكل غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لمتابعة آثار الأمطار بالقرى والمدن.

وأضاف المحافظ أنه يتلقى تقارير كل ساعة من رؤساء المدن بحالة المدن وقرى المراكز والجهود المبذولة لإزالة المياه من الشوارع بالتعاون بين مجالس المدن والحماية المدنية.

وأشار حمدى إلى أن هناك تعزيزات بالمدن بالمعدات لرفع وإزالة المياه من الشوارع وأن الوضع الآن مستقر ولا يوجد ما يدعو للقلق مشددًا أنه لن يتهاون مع رئيس أى مدينة أو رئيس وحدة قروية فى حالة تكاسله فى إزالة المياه من الشوارع.

وقال المحافظ إنه جارٍ حصر أى خسائر ناتجة عن الأمطار مؤكدًا أنه فى تواصل مستمر مع الأهالى للاطمئنان عليهم مشيرًا إلى كفر الشيخ ليست مثل بقية المحافظات التى تعرضت لخسائر فى الأرواح أو الممتلكات مؤكدًا أن هناك رؤساء مدن يعملون منذ الصباح الباكر ومستمرون فى إزالة أثار الأمطار وهذا واجبهم.
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