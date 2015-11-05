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مديرة بورسعيد الثانوية بنات تضرب عن الطعام داخل المدرسة لإخلائها بالإكراه

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مديرة بورسعيد الثانوية بنات تضرب عن الطعام داخل المدرسة لإخلائها بالإكراه مديرة بورسعيد الثانوية بنات تضرب عن الطعام داخل المدرسة لإخلائها بالإكراه
أعلنت هدى صالح، مدير إدارة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، إضرابها عن الطعام داخل حجرتها بالمدرسة بعد أن فوجئت بلجنة من أمن مديرية التربية والتعليم والمتابعة بإخلائها من المدرسة.

وقالت آمال إبراهيم عبد الحليم، وكيل شئون العاملين بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، لـ"اليوم السابع" إن فاتن صالح مديرة مديرية التربية والتعليم أرسلت لجنة مكونة من 4 أفراد دخلوا عليها مكتبها وأغلقوا الباب الحديد وطلبو منها التوقيع لإخلاء مديرة الإدارة وعندما رفضت قاموا بتهديها وقالوا لها على حد قولها "هنجيبك من بيتك ليلا وهتروحى آخر الدنيا"، وأرغموها على التوقيع بطريقة مهينة حتى يتسنى للمديرة الجديدة حنان آدم استلام عملها .

ومن جانبها أكدت هدى صالح أنها كانت تشغل منصب مدير إدارة شمال التعليمية وعادت بقرار اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد السابق إلى شغل منصبها الأصلى بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، واصفة قرار مديرة التربية والتعليم، بالجائر.

وناشد الطالبات وأعضاء التدريس، الدكتور الهلال الشربينى، وزير التربية والتعليم التدخل لاحتواء الأزمة التى فجرتها فاتن صالح مديرة مديرية تعليم بورسعيد بإخلاء مديرة إدارة المدرسة بالإكراه، بعد أن نجحت بالفعل فى تحقيق أعلى نسبة حضور بالمدرسة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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