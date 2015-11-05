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1403 تقدموا للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

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1403 تقدموا للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا 1403 تقدموا للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا
اختتمت اليوم فترة تلقى طلبات الترشح لعضوية لجان نشاط الاتحادات الطلابية بكليات جامعة المنيا للعام الجامعي 2015/2016 ، حيث تقدم للترشح 1403 طالباً وطالبة .

قالت جامعة المنيا فى بيان لها اليوم، تم غلق باب التقدم للترشح بعد انتهاء الموعد المحدد وهي ثلاثة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلاب بجامعة المنيا، حيث بدأت أعمال الانتخابات الطلابية يوم الاثنين الماضي 2 نوفمبر، وتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين فى 5 نوفمبر، ويتم تلقى الطعون فى 8 نوفمبر المقبل، ويتم فحصها فى اليوم التالى ، لتعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى 10 نوفمبر المقبل .

وأوضح أ.د جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، أنه سوف تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من 11 إلى 15 نوفمبر المقبل، لتبدأ انتخابات المرحلة الأولى بالكليات فى 16 نوفمبر، والإعادة فى 17 نوفمبر حال تساوى الأصوات، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، وكذلك انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات يوم 18 نوفمبر، وفى 22 نوفمبر يتم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين باللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة وفى 24 من الشهر نفسه انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

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مصر 365