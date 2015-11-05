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مصرع مواطن انفجر فيه لغم بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية

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مصرع مواطن انفجر فيه لغم بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية مصرع مواطن انفجر فيه لغم بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية
لقى عامل بالأوقاف مصرعه نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحروب فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد سلطان مأمور مركز القنطرة غرب باستقبال مستشفى القنطرة غرب المركزى "خالد.س"- 37 سنة عامل بالأوقاف - جثة هامدة نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحروب.

دلت تحريات الرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب بأنه أثناء حفر المتوفى بجوار منزله فى عزبة عرب درويش التابعة لقرية أبوخليفة طرق على جسم غريب مدفون بالأرض فانفجر فيه ولقى مصرعه.

انتقل خبراء المفرقعات برئاسة الرائد خالد عمر خبير المفرقعات إلى مكان البلاغ وجارى مسح المنطقة للكشف عن أجسام أخرى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.

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مصر 365