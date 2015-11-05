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محافظة الوادي الجديد تشارك في معرض «الشيخ زايد» التراثي بأبو ظبي‎

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محافظة الوادي الجديد تشارك في معرض «الشيخ زايد» التراثي بأبو ظبي‎ محافظة الوادي الجديد تشارك في معرض «الشيخ زايد» التراثي بأبو ظبي‎

محافظة الوادي الجديد

تشارك محافظة الوادي الجديد في مهرجان الشيخ زايد التراثي بمدينة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، خلال الفترة من الخامس عشر من نوفمبر القادم حتى الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

قال إبراهيم محمد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إنه تم اختيار الوادي الجديد لتشارك بمنتجاتها ضمن عدة محافظات لتمثيل جمهورية العربية في المعرض التراثي.

وأضاف ابراهيم إن المحافظة تشارك بمنتجاتها من الفخار والأعمال المنتجة من الدوم ونوى البلح والخوص، حيث إن الدعوة وجهت للمحافظة بعد مشاركتها المتميزة في معرض “ديارنا” الأخير، والذي أقيم بأرض المعارض خلال شهر سبتمبر الماضي.

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