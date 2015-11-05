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“فيسبوك” يحقق إيرادات قياسية

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“فيسبوك” يحقق إيرادات قياسية “فيسبوك” يحقق إيرادات قياسية

أرشيفية

 

أعلنت شركة ” فيسبوك” أنها حققت ارتفاعًا مفاجئًا في الإيرادات والأرباح مع تسارع نمو الشبكة التي تعد الأكبر في مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.

وأظهرت أن نتيجة عدد مستخدمي  الهاتف  و الإعلانات  زادت الإيرادات، وهو ما أدى لصعود سهم الشركة إلى مستوى قياسي، وفق ما ذكرته رويترز”.

وأعلنت الشركة أمس، أرقام المستخدمين التي تشير إلى أنها تتجه إلى منافسة وسائل الإعلام الرئيسية كقوة إعلانية، بما يساعد المستثمرين على التغاضي عن الإنفاق الضخم لفيسبوك على التوظيف وبناء مراكز البيانات.

وتحقق فيسبوك الآن ثمانية مليارات مشاهدة يوميًا يقوم بها 500 مليون شخص، مقارنة بأربعة مليارات مشاهدة في أبريل. بحسب ما ذكرته ” سكاي نيوز عرية”.

وقالت شيريل ساندبيرج، مديرة العمليات بالشركة، إن موقع فيسبوك وتطبيق إنستجرام لتبادل الصور الذي فتح منصته في الربع الثالث من العام لجميع المعلنين، يستحوذان على ما يقارب على دقيقة من كل خمس دقائق يقضيها المستخدم على جهاز الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

وقالت ساندبيرج لمحللين في مؤتمر عبر الهاتف بعد صدور تقرير النتائج :”على المدى المتوسط إلى البعيد نعتقد أننا لا نخوض منافسة بين فيسبوك وإنستغرام. بل نتنافس مع أنواع أخرى من وسائل الإعلام.”

وبحلول 30 سبتمبر بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 1.55 مليار في نهاية سبتمبر بزيادة 14 % عن عددهم قبل عام. ومن بين هؤلاء يستخدم 1.39 مليار الخدمة على أجهزة الهاتف المحمول.

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