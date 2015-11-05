الرقابة تجيز فيلم «الإخوان» بعد حذف أسماء القيادات

لم يدم رفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لفيلم “المشخصاتي 2″ والذي يتناول جماعة الإخوان المسلمين طويلا، وذلك بعدما عاد الرقيب وأجاز العمل الذي يكتبه تامر عبدالمنعم ومنحه تصريحا بتصويره.

أكد عبد الستار فتحي رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أن الفنان تامر عبدالمنعم اجتمع به في مكتبه اليوم – الخميس – وقدم نسخه معدلة من سيناريو الفيلم وهو ما جعله يوافق ويجيز العمل وفقاً لما نقلته “العربية.نت”.

وأوضح فتحي أن مؤلف الفيلم التزم بكافة الملاحظات التي علقت عليها الرقابة من قبل، والتي كان من بينها عدم ذكر الأسماء الحقيقية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل العمل واستبدالها بأسماء أخرى، وكذلك اعتبار ثورة الخامس والعشرين من يناير مؤامرة إضافة لباقي الملاحظات.

وشدد الرقيب على أن الأمر لم يستغرق سوى جلسة واحدة انتهت بإجازة الفيلم، رغم كل الضجة التي صاحبت العمل خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن كل ما يهمه في الأمر هو تنفيذ الملاحظات الخاصة بالجهاز.

أما عن إصراره على عدم تواجد أسماء قيادات الإخوان بشكل مباشر، فقد أكد أن السبب في ذلك يعود إلى عدم صدور حكم نهائي ضدهم وهو ما يمنع التعرض لهم بشكل مباشر وفق القانون، رافضاً أن يزايد عليه أحد في هذا الأمر، لأنه عانى بدوره كثيرا خلال فترة حكم الإخوان.

وتعد الموافقة على الفيلم ومنحه تصريح التصوير، هو آخر قرارات الدكتور عبدالستار فتحي كرئيس لجهاز الرقابة، حيث أكد أن ولايته تنتهي غدا، وأنه يرفض أن يتم التجديد له، على أن يتولى جهاز الرقابة رئيس جديد خلال الأسبوع المقبل.