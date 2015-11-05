مولر يحقق رقما تاريخيا أمام أرسنال

(إفي): أصبح المهاجم توماس مولر ثاني أكبر هداف في تاريخ بايرن ميونيخ الألماني في البطولات الأوروبية بعد أن سجل هدفين أمس في مرمى أرسنال بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، متفوقا على رئيس ناديه الحالي كارل هاينز رومينيجه.

وسجل مولر 32 هدفا في مشاركاته بالبطولات الأوروبية مقابل 30 لرومينيجه، ولا يسبقه الآن سوى أسطورة النادي جيرد مولر ولكن بفارق كبير حيث أحرز 66 هدفا.

وجاء أول هدف لتوماس مولر مع الفريق البافاري في العاشر من مارس 2009 في مستهل مشاركته بالبطولة، وهو لقاء فاز فيه بايرن على سبورتنج لشبونة 7-1.

ويمثل 2012/2013 أفضل موسم لمولر حتى الآن، حيث فاز فيه الفريق البافاري بالثلاثية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا)، ووقتها سجل اللاعب ثمانية أهداف في 13 مباراة أوروبيا.

وخلال الموسم الحالي أحرز مولر أربعة أهداف في أربع مباريات.

ومازح حارس مرمى النادي البافاري مانويل نوير زميله المهاجم أمس اللاعب أمس بعد هدفيه في مرمى أرسنال، خلال المباراة التي انتهت بفوز عريض 5-1، بأنه ربما يتمكن من معادلة إنجاز جيرد مولر إذا استمر مع بايرن حتى سن الخامسة والثلاثين.