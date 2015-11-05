سرقة أحذية لاعبي براجا في ملعب مارسيليا

(إفي): أدان نادي سبورتنج براجا البرتغالي لكرة القدم سرقة أدوات رياضية كانت داخل منشآت ملعب (فيلودروم)، حيث يحل مساء اليوم الخميس ضيفا على أوليمبيك مارسيليا، مما أسفر عن فقدان لاعبيه لأحذية اللعب.

وقال متحدثون باسم النادي لوسائل إعلام برتغالية إن هناك تكهنات حول احتمالية أن يتسبب هذا الأمر في عدم إقامة مباراة الليلة، المقررة ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أوروبا.

وتم إبلاغ الشرطة الفرنسية بالواقعة، رغم أن نفس المصادر قالت إن كاميرات المراقبة في الملعب كانت مغلقة، ما يعني أنها لن تساعد في تحديد هوية منفذ الحادث.

واصطحب براجا إلى مارسيليا ثلاثة أزواج من الأحذية لكل لاعب تم استدعاؤه لهذه المباراة ذات الأهمية الكبيرة لكلا الفريقين.

ويتصدر الفريق البرتغالي المجموعة السادسة بتسع نقاط وقد يحسم تأهله إلى الدور المقبل، فيما يحتاج النادي الفرنسي بشدة إلى الانتصار للإبقاء على حظوظه، مع احتلاله المركز الثالث بثلاث نقاط.

ولعب الفريقان بالبرتغال في الجولة الماضية، حيث فاز براجا 3-2.