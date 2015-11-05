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بيل وكارباخال يعودان لتدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة إشبيلية

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بيل وكارباخال يعودان لتدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة إشبيلية بيل وكارباخال يعودان لتدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة إشبيلية

(إفي): عاد الويلزي جاريث بيل وداني كارباخال إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد اليوم الخميس مع بدء استعدادات الملكي لمواجهة إشبيلية الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان بيل، الغائب عن الملاعب منذ تبديله في مباراة ليفانتي في 17 أكتوبر الماضي، يعاني من مشكلة عضلية في ربلة الساق اليسرى، فيما تعرض كارباخال في دربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد في الرابع من نفس الشهر لإصابة في الكاحل الأيمن.

وأجرى البرازيلي مارسيلو، الذي أصيب أول أمس الثلاثاء في مباراة باريس سان جيرمان بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس تدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

وحظي المران الجماعي بمشاركة الكولومبي جيمس رودريجيز الذي جلس على مقاعد البدلاء في لقاء سان جيرمان وقد يلحق بمباراة إشبيلية.

وغاب عن المران الفرنسي كريم بنزيمة الذي يتواجد في بلاده حيث أعلنت نيابة فرساي بضواحي باريس اليوم توجيه اتهام ضده في قضية ابتزاز مواطنه ماتيو فالبوينا بفيديو إباحي.

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا بـ24 نقطة متقدما بفارق الأهداف على برشلونة الوصيف، فيما يحل سيلتا فيجو بالمرتبة الثالثة بـ21 نقطة، أما إشبيلية فيحل في المركز الـ11 بـ12 نقطة.

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