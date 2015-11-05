المهمة الأوروبية – للاقتراب من التأهل.. كوكا أساسيا مع براجا أمام مارسيليا

رد أحمد شوبير الإعلامي الرياضي الشهير عبر FilGoal.com على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بمقاطعة القلعة الحمراء له.

الأهلي قرر مقاطعة برامج شوبير بحسب ما أكده المركز الإعلامي للقلعة الحمراء، كونه "يثير الفتنة بين اللاعبين والإدارة" على حد وصف البيان.

وعقب أحمد شوبير لـFilGoal.com "مجلس إدارة النادي الأهلي حر في قراراته".

وتابع باقتضاب "أنا لن أغير من اسلوبي".

ثم استفاض "أنا إعلامي قبل كل شيء. أناقش أي قضية بوجهات نظر وبمعلومات، دون أدنى تربص أو توجه".

وأضاف "أنا أهلاوي وأعتقد أني لست بحاجة لقول ذلك. وبالتالي أنا أكثر الناس حرصا على احترام القلعة الحمراء والدفاع عن حقوقها".

شوبير يعمل على 3 جبهات إعلامية حاليا إذ يقود برنامجا عبر إذاعة الشباب والرياضة وأخر في شبكة صدى البلد كما يقدم الاستديو التحليلي للدوري المصري عبر نايل سبورتس.