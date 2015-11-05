أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الطيران المدني: انتظام الرحلات في مطار شرم الشيخ عدا رحلات الشركات الإنجليزية

Google+ Print
الطيران المدني: انتظام الرحلات في مطار شرم الشيخ عدا رحلات الشركات الإنجليزية الطيران المدني: انتظام الرحلات في مطار شرم الشيخ عدا رحلات الشركات الإنجليزية

أرشيفية

أعلنت وزارة الطيران المدني إن حركة التشغيل في السفر والوصول تعمل بانتظام تام في مطار شرم الشيخ الدولي ماعدا الرحلات القادمة من انجلترا، كما أن الإجراءت الأمنية المُطبقة في مطار شرم الشيخ على المستوى العالمي وتشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية، وأنه لاصحة مطلقاً لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول إقالة مدير المطار أو أي من قياداته.

وتؤكد الوزارة أن كل مايُشاع عن اسباب حادث الطائرة الروسية ليس عليه أي دليل مادي، ولم يصدر عن لجنة تحقيق الحوادث الرسمية أو أي من أعضائها وهي الجهة الرسمية المنوطة بالتحقيق، هذا وقد بدأت اجراءات التحقيق والتي تشمل بحث جميع الشواهد وتحليل بيانات الصندوق الأسود والتي بدء استخراجها إعتبارا من أمس .

وأضافت الوزارة في بيان لها استقبل اليوم مطار شرم الشيخ 23 رحلة من روسيا، و8 رحلات من اوكرانيا، و3 رحلات من ايطاليا ورحلة من بلجيكا ، ورحلتين من ورحلة من الاردن و22 رحلة داخلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020