الطيران المدني: انتظام الرحلات في مطار شرم الشيخ عدا رحلات الشركات الإنجليزية

أعلنت وزارة الطيران المدني إن حركة التشغيل في السفر والوصول تعمل بانتظام تام في مطار شرم الشيخ الدولي ماعدا الرحلات القادمة من انجلترا، كما أن الإجراءت الأمنية المُطبقة في مطار شرم الشيخ على المستوى العالمي وتشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية، وأنه لاصحة مطلقاً لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول إقالة مدير المطار أو أي من قياداته.

وتؤكد الوزارة أن كل مايُشاع عن اسباب حادث الطائرة الروسية ليس عليه أي دليل مادي، ولم يصدر عن لجنة تحقيق الحوادث الرسمية أو أي من أعضائها وهي الجهة الرسمية المنوطة بالتحقيق، هذا وقد بدأت اجراءات التحقيق والتي تشمل بحث جميع الشواهد وتحليل بيانات الصندوق الأسود والتي بدء استخراجها إعتبارا من أمس .

وأضافت الوزارة في بيان لها استقبل اليوم مطار شرم الشيخ 23 رحلة من روسيا، و8 رحلات من اوكرانيا، و3 رحلات من ايطاليا ورحلة من بلجيكا ، ورحلتين من السعودية ورحلة من الاردن و22 رحلة داخلية.