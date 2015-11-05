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محافظ بني سويف ومدير الأمن يقدمان العزاء في شهداء نادي شرطة العريش‎ |صور

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محافظ بني سويف ومدير الأمن يقدمان العزاء في شهداء نادي شرطة العريش‎ |صور محافظ بني سويف ومدير الأمن يقدمان العزاء في شهداء نادي شرطة العريش‎ |صور

محافظ بني سويف يقدم واجب العزاء

قدم محافظ بني سويف المستشار محمد سليم، واللواء رضا طبلية مدير الأمن؛ واجب العزاء لأسرتي الشهيدين علي خليل حلمي من عزبة خلوصيا التابعة لقرية دموشيا مركز بني سويف، والشهيد أحمد محمد عبد الرحيم من قرية بني قاسم مركز ببا من شهداء قوات الشرطة اللذين استشهدو مؤخرا بالعريش.

ألتقى المحافظ مع أسرتي الشهيدين بمسقط رأسيهما وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته والدعاء بأن يتغمد الله الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أكد على أن الدولة لن تنسى لشهدائها من رجال القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم في سبيل وطنهم الغالي، الذي ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا الجميع.

وكان المحافظ قد أناب السكرتير العام بحضور جنازة شهيد عزبة خلوصيا التي شُيعت مساء أمس بمشاركة اللواء عمر عبد الجواد نائب مدير أمن بني سويف والعميد أحمد عيطة، رئيس مدينة بني سويف، وعدد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية فضلًا عن تكليفه للسكرتير العام المساعد اللواء أحمد رضا الديب مساء أمس باستقبال جثمان شهيد قرية بني قاسم، وتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد بمسقط رأسه.

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