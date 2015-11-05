هيلث نيوز: بعض أدوية "فيروس سى" الحديثة تسبب بطء معدل ضربات القلب

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث حذرت من بعض العقاقير الحديثة المستخدمة لعلاج التهاب الكبد C، وأكدت أنها يمكن أن تسبب بطء معدل ضربات القلب وعدم انتظامه لدى بعض المرضى.

ووجد الأطباء فى أكبر مستشفيات باريس أن ثلاثة من أصل 415 من مرضى التهاب الكبد C من الذين يستخدمون عقاقير "سوفوسبوفير" خلال 2014 عانوا من بطء معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعى.

وفى جميع الحالات الثلاث، كان المرضى يتلقون أدوية التهاب الكبد C، بما فى ذلك daclatasvir، simeprevir وريبافيرين، وفقا للتقرير.

وخلص الأطباء الفرنسيون عبر التقرير، أنه تمت الموافقة على سوفوسبوفير للاستخدام فى الولايات المتحدة، ولكن خلال شهر مارس 2015، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA”، من بطء معدل ضربات القلب عند استخدام أدوية التهاب الكبد C، بما فى ذلك “Harvoni”، و”Sovaldi” ، وكلاهما يحتوى على سوفوسبوفير.

وأضاف الباحثون أن الآثار الجانبية التى تضمنت تباطؤ معدل ضربات القلب كانت فى حوالى 5% فقط من المرضى الذين يتعاطون أدوية فيروس سى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الخامس من شهر نوفمبر.