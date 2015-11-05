متفرحش بالترقية.. "ديلى ميل": أصحاب المناصب القيادية أكثر عرضة للسمنة

إذا كنت محظوظًا بما يكفى للحصول على ترقية فى العمل، قد تجد أن الزيادة ليست فى المرتب فقط ولكن ستجد أيضًا زيادة فى الوزن، حيث إن اكتساب سلطة فى العمل ومع كل زيادة فى راتبك تصبح أكبر حجمًا وأكثر وزنًا.

وهذا بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أثبت الباحثون أن أصحاب القرارات فى وظائفهم والذين يحتلون مواقع قيادية يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن وحجم الخصر، كلما ازدادت لديهم هذه المسئولية، وطبقًا لعلماء النفس فإن التعرض للضغط واتخاذ الكثير من القرارات يمكن أن يؤدى إلى الإجهاد وتغيير طريقة الجسم فينتج عنها تناول الطعام بكميات كبيرة وزيادة الوزن.

وفى دراسة أجراها باحثون بجامعة Adelaide، ومقابلات مع علماء النفس، ثبت أن 450 من الرجال والنساء الذين يعملون فى مجموعة متنوعة من الوظائف فى منتصف العمر، والمسئولون عن اتخاذ الكثير من القرارات يتصفون بكبر حجم الخصر، حيث ارتبط حجم الخصر بتقدير المهارة.

وحسبما جاء فى التقرير فإن الموظفين الذين يمتلكون سلطة قرارات عليا يشعرون بالإرهاق بسبب عدد القرارات المطلوبة منهم، التى تتسبب فى مشاعر سلبية نتيجة العبء الذى يؤدى إلى التوتر، مما يزيد من إقبالهم على تناول الكثير من الطعام الذى ينتج عنه تراكم الدهون الزائدة بالخصر والجسم.



>