أسباب الإصابة بالصلع.. أهمها العوامل الوراثية

أسباب الإصابة بالصلع

علاج الصلع يختلف تبعا لنوعه

الصلع من الأمراض الجلدية التى يتعرض لها البعض، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى للإصابة بالصلع، ويوضحها فى السطور التالية أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم الدكتور حامد عبد الله.>عن أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بالصلع، يقول حامد، إن الصلع الوراثى الذكورى يعد أشهر الأسباب التى تؤدى لتساقط الشعر والإصابة بالصلع عند الرجال والنساء أيضا، كما أن هناك العديد من الأسباب الأخرى تؤدى للإصابة بالصلع، مثل التعرض للأمراض الجلدية كالثعلبة أو وجود ضعف عام بالجسم يؤدى إلى تساقط مفرط للشعر، ناتجا عنه وجود مساحات واسعة من الرأس خالية من الشعر.>عن طرق علاج الصلع يؤكد حامد أن العلاج يتوقف على التشخيص السليم لأسباب الصلع، فعلى سبيل المثال الصلع الهرمونى يحدث عند الرجال بصورة تدريجية ويكون صلعا وراثيا فى العائلة، ويعالج بمادة المينوكسيديل، وفى النساء يحدث الصلع الهرمونى بعد سن الأربعين ويعالج بذات المادة ولكن بجرعات مخففة.

أما الصلع الناتج عن الأسباب المرضية كالإصابة بمرض الثعلبة، فيلاحظ هنا وجود مناطق أخرى بالجسم تعانى من فقدان الشعر، وهو ما يمكن الكشف عنه بواسطة الطبيب المختص.

فى النهاية يؤكد حامد أن طريق علاج الصلع تختلف تبعا لنوعه وأسباب حدوثه والتى تختلف من حالة إلى أخرى.

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