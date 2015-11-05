إلياس الفخفاخ: تونس لم تهتم بتطوير قطاع «السياحة»

قال وزير السياحة التونسي السابق، إلياس الفخفاخ، إن تونس لم تهتم بمخططات تطوير قطاع السياحة بالبلاد، أو تقديم جوانب أخرى للقطاع، منها السياحة الدينية والعلاجية وغيرها.

وأضاف الفخفاخ خلال مداخلة له ببرنامج “السوق” المذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن تونس تعيش فترة انتقالية، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد وتسببت في انعكاسات سلبية على قطاع السياحة.

وأشار الفخفاخ إلى أن تونس يمكنها استقطاب مستثمرين محليين وأجانب في إطار هيكلة تضعها الدولة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على الجهود الذاتية للتطوير في تلك المرحلة، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات منذ عام 2011 لدعم قطاع السياحة، إلا أنها ليست كافية.

وشدد الفخفاخ أن يجب على الحكومة التونسية إعادة النظر في تعاملها مع قطاع السياحة، موضحًا إلى أن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لا تشجع الاستثمارات الأجنبية.