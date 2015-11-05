«وعظ الوادي الجديد» يكثف ندوات توعية الشباب بوسطية الدين وسماحته‎

نظمت منطقة وعظ الوادي الجديد عدد من النداوت الدينية والتثقيفية بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالمحافظة؛ لتعريف الشباب بوسطية الدين وسماحته.

صرح مدير عام منطقة الوعظ بالوادي الجديد، الشيخ مصطفى عبد الرحيم، أن المنطقة تنظم سلسلة ندوات بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب، حيث يوضح علماء الوعظ تعاليم الدين الصحيحة والبعد عن المغالاة واحترام العلم والعلماء وبث روح التسامح بين الطلبة.

وأضاف أن المنطقة تواصل تنفيذ اللقاءات الدينية والمحاضرات بالمساجد في قري ومدن المحافظة، خاصةً المناطق البعيدة والنائية لتقديم دروس دينية عن تعاليم الدين الإسلامي وسماحته والمعاملات الصحيحة بين الفرد والمجتمع المحيط به.