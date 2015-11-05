أبو زيد: زيارة “السيسي” لبريطانيا تفتح مجال التعاون الاستراتيجي بين البلدين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار، أحمد أبو زيد، إن الهدف من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا، هو رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيزها في كافة المجالات تحديدًا الاستراتيجي.

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامية سهام عصمان، أن مصر تؤكد دائمًا على تأمين السائحين الموجودين على أراضيها، لافتًا إلى أن معظم السياح الروس يتجهون إلى مصر، لذلك الحكومة المصرية تحرص على تأمين وفود السياحة بشكل كبير.

وفي نفس السياق قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير، إبراهيم الشويمي، إنه من المؤكد وجود تعاون عسكري بين مصر وبريطانيا خلال الفترة المقبلة، تحديدًا بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لندن.

وأضاف الشويمي أن البلدين يتجهان إلى مهاجمة الإرهاب في الشرق الأوسط، لأن بريطانيا تهتم بأن تكون المنطقة أكثر استقرارًا وأمنًا بسبب استثماراتها الموجودة في المنطقة.

وتابع الشويمي أن الانتخابات النيابية الجارية تؤكد أن مصر دولة ديمقراطية يشارك فيها الشعب بكل أطيافه.