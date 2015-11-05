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صحة الوادي الجديد: تحقيق 60% من تطعيمات الأطفال ضد الحصبة

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صحة الوادي الجديد: تحقيق 60% من تطعيمات الأطفال ضد الحصبة صحة الوادي الجديد: تحقيق 60% من تطعيمات الأطفال ضد الحصبة

تطعيم – ارشيفية

حققت مديرية الصحة بالوادي الجديد نسبة 60 % من إجمالي عدد 83 ألف و436 طفلٍ مستهدف تطعيمهم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في اليوم السادس منذ انطلاق الحملة بالمحافظة.

صرحت بذلك وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، سيده مشرف. وقالت إن المديرية تواصل تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية وذلك لتطعيم جميع الأطفال من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات وذلك من خلال الفرق الثانية المتنقلة التي تجوب المدارس والحضانات من يوم 31 أكتوبر الماضي وحتي 21 نوفمبر الجاري.

وأضافت أن التطعيم  هو السبيل لحماية الأطفال من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، مؤكدةً أنه لا توجد موانع للتطعيم الذي يقدم مجانًا.

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