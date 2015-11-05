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حبس سائق "توك توك" قتل عاملاً لخلاف على أولوية المرور بالهرم

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حبس سائق "توك توك" قتل عاملاً لخلاف على أولوية المرور بالهرم حبس سائق "توك توك" قتل عاملاً لخلاف على أولوية المرور بالهرم
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول للنيابات، بحبس "رامى.م" سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل بعصارة طعنًا بخنجر لخلاف على أولوية المرور.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعدما كشفت التحريات عن ضلوعه فى قتل المجنى عليه لخلافات على أولوية المرور أثناء قيادة المتهم التوك التوك الخاص به بدائرة قسم شرطة الهرم.
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