بالصور.. أحمد السقا يزور مستشفى شفاء الأورمان ويشارك فى عيد الأقصر القومى

استقبلت محافظة الأقصر الفنان أحمد السقا، والذى وصل إلى المحافظة للمشاركة فى فاعلية دعم مستشفى الأورمان بالتزامن مع احتفالات الأقصر بعيدها القومى.

وقام السقا يرافقه محافظ الأقصر محمد بدر، والفنانة صفاء جلال ومدير آثار الأقصر الدكتور مصطفى وزيرى، ومصطفى زمزم المستشار الإعلامى للأورمان، وقيادات مؤسسة الأورمان بزيارة مستشفى شفاء –الأورمان لعلاج أورام السرطان بمدينة طيية.

وأشاد السقا بالمجهود المبذول فى سبيل انتهاء العمل بالمستشفى تمهيدًا لافتتاحها واستقبال المرضى فى أقرب وقت، وقام السقا بالتقاط الصور التذكارية مع العمال والقائمين على عمليات الإنشاء وتأسيس المستشفى، كما استغل تواجده فى الأقصر وقام بزيارة معبد الكرنك لتنشيط السياحة.



>