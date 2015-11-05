بالصور.. غرق 5 مناطق بعد توقف محطة الصرف الرئيسية بشرق الإسكندرية

أدى توقف المحطة الرئيسية لرفع مياه الصرف الصحى بمنطقة الرأس السوداء بالإسكندرية، إلى غرق 5 مناطق شرق المحافظة هى (المندرة، طوسون، أبو قير، السكودة، العصافرة قبلى) وسط استياء شديد من أهالى المناطق، خاصة منطقة الرأس السوداء حيث شكا الأهالى من غرق شوارع المنطقة بالكامل بمياه الصرف الصحى منذ أمس، وأكدوا أن المحافظة تركتهم غارقين فى مياه الصرف الصحى دون إرسال سيارات الشفط ما تسبب فى غرق منازلهم وممتلكاتهم وتعطل مصالحهم اليوم.

من جانبه قال اللواء عادل سلامة رئيس حى المنتزه ثان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه فوجئ بالأمس بعطل فى المحطة الرئيسية ما تسبب فى غرق مناطق شرق الإسكندرية بالكامل.

وأوضح سلامة أن السبب هو كسر فى أحد "محابس" المحطة لرفع المياة، وأشار إلى أنة أبلغ شركة الصرف الصحى وغرفة عمليات المحافظة لمواجهة الأزمة، وقال: "نحاول مواجهة الأزمة بمعدات وسيارات الحى ولكنها غير كافية .

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