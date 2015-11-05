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بالصور.. أهالى المطرية بالدقهلية يستقلون مراكب بعد تراكم المياه

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بالصور.. أهالى المطرية بالدقهلية يستقلون مراكب بعد تراكم المياه بالصور.. أهالى المطرية بالدقهلية يستقلون مراكب بعد تراكم المياه
تداول عدد من أهالى مدينة المطرية بالدقهلية صورًا لمركب تقل عددًا منهم وهى تسير فى مياه الأمطار وسط الشارع، لنقلهم إلى مكان آخر.

يذكر أن شوارع الدقهلية أصيبت بالشلل بعد تراكم كميات كبيرة من المياه به نتيجة الأمطار الغزيرة التى هطلت على جميع أنحاء المحافظة منذ صباح اليوم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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