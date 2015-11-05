بالصور.. مرشح بالشرقية: أتعرض لمواقف محرجة بسبب الشبه بينى وبين "السيسى"

أطلق أنصار "عبد الحميد فايد"، المرشح بدائرة مركز الزقازيق، عليه لقب "السيسى"، بسبب الشبه بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال المرشح: "سعيد جدًا بأن المواطنين يحبونى تقديرًا للرئيس بس الشبه فى الشكل والملامح هى حاجة بيد الله وليس بيد أحد، ولكن الشبه بيننا هو فى حب الوطن فأنا مثل الرئيس أعشق تراب بلدى ونفسى تكون فى مقدمة الدول".

وأضاف فايد، أن هذا الشبه عرضه للكثير من المواقف المحرجة، قائلا ذات يوم دخلت عزاء لحد المسئولين وجدت الناس تلتف حولى لمصافحتى باعتبارى الرئيس، وعندما دخلت نادى أحمد عرابى بالزقازيق "نادى الجيش" وقف المجندين على البوابة انتباه وارتبك بعضهم فعرفتهم بشخصيتى قائلا: "متخافوش أنا مش السيسى"، وخلال الجولات الانتخابية أجد الأمهات كبار السن يحرصن على مصافحتى، وكذلك الشباب ويؤكدن أنهم سيدعمونى حبا فى السيسى.

وتابع المرشح ابن عزبة فكرى التابعة لقرية بنى شبل: "وضعت برنامجا قويا به حل لعدد من المشاكل المزمنة كالبطالة والصرف الصحى مع الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية وذلك ناتج خبرات اكتسبتها خلال عملى كمدير بإحدى شركات مشتقات البترول وعضويتى لمجلس إدارة عدد من الشركات المتخصصة فى هذه المجالات".



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