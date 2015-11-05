بالصور.. استئناف العمل فى العالمية للسيراميك ومحافظ السويس يتفقد المصنع

أعرب اللواء العربى السروى محافظ السويس عن سعادته لانتهاء أزمة توقف مصنع العالمية للسيراميك التى استمرت أكثر من 3 شهور وعودة المصنع للإنتاج وبنفس العمالة من أبناء السويس.

وجاء ذلك عقب انتهاء مشكلة الغاز وتوصيلها للمصنع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بإنهاء مشكلة الطاقة لجميع المصانع المتعثرة.

وطلب المحافظ من العاملين التعاون مع المستثمر الجديد ومجلس الإدارة من أجل زيادة الإنتاج وعودة المصنع للإنتاج بطاقته الكاملة.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء العربى السروى لمصنع العالمية لصناعة السيراميك بمنطقة عتاقة والتى تنتج نوع سيراميك صوفيا وبطاقة إنتاجية حالية 50 ألف متر سيراميك يوميا ومن المنتظر خلال عام أن يصل الإنتاج إلى 120 ألف متر يوميا لجميع الأنواع للاستهلاك المحلى والتصدير للخارج .

رافق المحافظ فى الجولة سعيد اللبيدى رئيس حى عتاقة وأيمن ربيع مدير عام القوى العاملة بالسويس ودكتور مهندس صبحى نصر نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة ومهندسى المصنع وعدد من العاملين .



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