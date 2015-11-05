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بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعات مع العاملين لتقييم العمل الإدارى

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بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعات مع العاملين لتقييم العمل الإدارى بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعات مع العاملين لتقييم العمل الإدارى
عقد اليوم د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج عدداً من الاجتماعات المصغرة مع العاملين بالإدارة المركزية خلال جولته ببعض الإدارات بمبنى المركزية، لمتابعة سير العمل واستطلاع آراء العاملين، والتعرف على استفساراتهم فى مختلف الأمور المحيطة بالعمل .

وأوضح رئيس الجامعة اثناء جولته صباح اليوم والتى شملت إدارات المخازن والتعيينات وشئون العاملين وشئون المقر والتنظيم والإدارة وشئون الطلاب ورعاية الشباب والحدائق والدراسات العليا والعلاقات الثقافية والأمن الجامعى، بأن الجدية فى العمل والمثابرة عليه هى أساس النجاح، مشدداً على دور إدارة التوجيه المالى والإدارى فى المراقبة على المستويين المالى والإدارى، وحث العاملين بها على تنفيذ أولويات العمل المنوط لهم بكل حزم للحفاظ على الانضباط الوظيفى.

وأشار رئيس الجامعة خلال رده على سؤال خاص بالمساحة الضيقة لبعض الإدارات مقارنة بالعاملين فيها على نيته على التوسع فى الإدارات عند اكتمال المبنى المركزى بالجامعة الجديدة والذى تم تصميمه على أعلى طراز، فى الوقت الذى سوف يتم التوسع التدريجى لإدارات المركزية عند انتقال بعض الكليات إلى الجامعة الجديدة .

يذكر أن هذه الجولة واحدة من سلسلة جولات يقوم بها رئيس الجامعة بين الطلبة والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بهدف تقييم شامل لسير الحياة العملية والعلمية بالجامعة، والحرص على المتابعة المستمرة لمثلث العمل بالجامعة للرد علي الاستفسارات والاستماع للآراء وإيجاد الحلول السريعة التى قد تطرأ بين الحين والآخر .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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