أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيديو| «أحمد موسى» يتعرض للضرب في لندن

Google+ Print
فيديو| «أحمد موسى» يتعرض للضرب في لندن فيديو| «أحمد موسى» يتعرض للضرب في لندن

الشخص المعتدي على “أحمد موسى”

 

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” مقطع يظهر تعرض الإعلامي ‘‘ أحمد موسى ’’ مقدم برنامج على مسؤليتي، للضرب، في لندن.

وذلك أثناء مشاركته في التغطية الإعلامية لوقفة الجالية المصرية في لندن، وذلك في إطار زيارة الرئيس للندن، و أظهر الفيديو تسلل شخص له و الاعتداء عليه بالضرب و السب.

يذكر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة رسمية إلى بريطانيا خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، وذلك فى إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين و الوصول إلى شراكة جديدة تقوم على تدعيم الاستقرار والدفع بجهود التنمية فى .

 

">

#اونا #شرطة لندن تلقي القبض على المعتدي على المذيع #أحمد_موسي

Posted by ONAeg on Thursday, November 5, 2015

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية