فيديو| «أحمد موسى» يتعرض للضرب في لندن

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” مقطع فيديو يظهر تعرض الإعلامي ‘‘ أحمد موسى ’’ مقدم برنامج على مسؤليتي، للضرب، في لندن.

وذلك أثناء مشاركته في التغطية الإعلامية لوقفة الجالية المصرية في لندن، وذلك في إطار زيارة الرئيس السيسي للندن، و أظهر الفيديو تسلل شخص له و الاعتداء عليه بالضرب و السب.

يذكر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة رسمية إلى بريطانيا خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، وذلك فى إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين و الوصول إلى شراكة جديدة تقوم على تدعيم الاستقرار والدفع بجهود التنمية فى مصر.