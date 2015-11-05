صور | محمد صبحي يناقش ثقافة الاستهلاك في أولى حلقاته على CBC

كتبت – إنجي لطفي

تبدأ قناة “CBC”، يوم السبت المقبل، عرض أولى حلقات برنامج “أعزائي المشاهدين.. مافيش مشكلة خالص “، للنجم الكبير محمد صبحي، ليعرض السبت من كل أسبوع، في تمام الحادية عشر ليلا، وسيكون موضوع الحلقة الأولى ثقافة الاستهلاك والشراء في المجتمع المصري.

الحلقة الأولى للبرنامج المنتظر، والذي يعد من أهم انتاجات 2015، سيشارك بها عددا من الممثلين الشباب، وضيوف شرف من الفنانين المعروفين، بالإضافة لمواهب فنية جديدة ستظهر في الحلقة في سياق بناء محكم، كما يظهر النجم محمد صبحي ليقدم عرضًا حيًا على شاشة التليفزيون في حضور الجمهور.

مدة حلقة البرنامج ستكون ساعة واحدة، مليئة بالمفاجآت، خاصة وأن البرنامج فني كوميدي اجتماعي، ويجمع بين ال”one man show ” والمسرح والغناء، والحوار الساخر، والمواد الفيلمية، بالإضافة إلى قوالب جديدة لم تظهر في برنامج تليفزيوني من قبل ولا تناسب مذيعا عاديا لأنها تعتمد أولا واخيرا علي تمثيل الفنان محمد صبحي.

مفاجأة الحلقة الأولى والبرنامج ستكون ظهور شخصيات لها رصيد كبير لدى الجماهير، لتشارك بشكل كوميدي غير متوقع، وسط جمع بين الكوميديا والنقد الاجتماعي اللاذع والروح المبهجة، والشكل الفني المميز.

الحلقات سيشارك في كتابتها عددا من الكتاب الشباب، ويخرج البرنامج محمد يونس، كما اسندت قناة “CBC”، إنتاجه فنيًا إلى شركة المخرج عمرو عرفة.