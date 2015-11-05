أمن الجيزة يكشف هوية جثة مجهولة عثر عليها بمنطقة المريوطية بالهرم

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة هوية الجثة التى عثر عليها بمنطقة المريوطية بالهرم، حيث تبين أنها لموظف بوزارة النقل، وباستدعاء أفراد أسرته تعرفوا عليه، وأكدوا اختفاء سيارته وهواتفه المحمولة.

كان المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة المريوطية.

وبالانتقال إلى محل الواقعة وإجراء المعاينة تبين أن الجثة لرجل يرتدى كامل ملابسه ولا يوجد بحوزته أى أوراق تثبت شخصيته.

كما عثر على آثار حبر على أحد أصابعه، وحرر محضر بالواقعة وجار تكثيف التحريات للقبض على مرتكبى الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.