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إحالة واقعة اعتداء سائق بجامعة بنى سويف على عاملة للنيابة الإدارية

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إحالة واقعة اعتداء سائق بجامعة بنى سويف على عاملة للنيابة الإدارية إحالة واقعة اعتداء سائق بجامعة بنى سويف على عاملة للنيابة الإدارية
أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف واقعة تعدى سائق بإحدى الكليات على إحدى العاملات بالضرب والسب بألفاظ خادشة إلى النيابة الإدارية.

وتعود الواقعة الى تلفظ السائق بألفاظ بذيئة وغير لائقة تخدش الحياء على العاملة وعندما احتجت قال لها ( أنتى نسيتى نفسك أنا أدوس عليكى بالجزمة ) وانهال عليها بالضرب.

واكد مصدر مسئول بجامعة بنى سويف لـ"اليوم السابع" ان العاملة" أ.م " توجهت الى عميد الكلية فرفض الاستماع إلى شكواها وحولها الى التحقيق وعندما طلب المحقق القانوني أ.م للتحقيق طلبت منه الاطلاع على المذكرة المقدمه ضدها فقال لها المحقق أن العميد لم يقدم مذكرات وفوجئت بخصم ثلاثة أيام ونقلها من الكلية

وأوضح المصدر :العاملة تقدمت بشكوى الى رئيس الجامعة متضمنة ما حدث من واقعة التحرش بها لفظياً والاعتداء عليها بالضرب من قبل السائق , وعلى الفور امر باحالة الواقعة للنيابة الادارية

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