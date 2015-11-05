أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس ضابط شرطة 4 أيام لاتهامه بإصابة سعودى بطلق نارى فى بلبيس بالشرقية

Google+ Print
حبس ضابط شرطة 4 أيام لاتهامه بإصابة سعودى بطلق نارى فى بلبيس بالشرقية حبس ضابط شرطة 4 أيام لاتهامه بإصابة سعودى بطلق نارى فى بلبيس بالشرقية
قررت نيابة بلبيس العامة، منذ قليل، برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس ضابط شرطة بمديرية أمن القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى قتل سعودى.

كان تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بوصول "باسل م ج ا" 32 سنة سعودى الجنسية، لمستشفى بلبيس العام، مصابًا بطلق نارى فى الرأس دخول وخروج، ونزيف حاد بالمخ وفى غيوبة تامة، وتم نقله برفقة طبيب من مستشفى بلبيس إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار أمير نوار، عن أن تحريات إدارة البحث الجنائى بالشرقية والتى بإشرها العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، كشفت عن أن وراء ارتكاب الحادث "م.م" نقيب شرطة بمديرية أمن القليوبية، وتم القبض على المتهم وعرضه على نيابة بلبيس للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365