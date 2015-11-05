حبس ضابط شرطة 4 أيام لاتهامه بإصابة سعودى بطلق نارى فى بلبيس بالشرقية

قررت نيابة بلبيس العامة، منذ قليل، برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس ضابط شرطة بمديرية أمن القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى قتل سعودى.

كان تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بوصول "باسل م ج ا" 32 سنة سعودى الجنسية، لمستشفى بلبيس العام، مصابًا بطلق نارى فى الرأس دخول وخروج، ونزيف حاد بالمخ وفى غيوبة تامة، وتم نقله برفقة طبيب من مستشفى بلبيس إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار أمير نوار، عن أن تحريات إدارة البحث الجنائى بالشرقية والتى بإشرها العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، كشفت عن أن وراء ارتكاب الحادث "م.م" نقيب شرطة بمديرية أمن القليوبية، وتم القبض على المتهم وعرضه على نيابة بلبيس للتحقيق.

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